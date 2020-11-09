Теннисистка Касаткина пошутила о фото с Дзюбой. Он дал ей пять

Российская теннисистка Дарья Касаткина пошутила на тему интим-видео с нападающим сборной России по футболу Артемом Дзюбой.

Он выложила в Instagram скрины нескольких новостей о произошедшем. А потом добавила фотографию, на которой Дзюба отбивает ей пять. При этом этот момент сопровождается смешным звуком: «О-оу».

Instagram Дарьи Касаткиной. Фото Instagram

После утечки видео Дзюба выпустил видеообращение. Он заявил, что не является идеальным человеком и допускает ошибки, в которых может винить только себя. Игрок также поблагодарил всех тех, кто поддержал его в сложившейся ситуации.

Главный тренер национальной команды Станислав Черчесов сообщил об отказе вызывать спортсмена на сборы. Он объяснил решение тем, что сборная должна готовиться к ноябрьским играм с Молдавией, Турцией и Сербией, не отвлекаясь на посторонние вещи.