Теннисистка Касаткина пошутила о фото с Дзюбой. Он дал ей пять
Российская теннисистка Дарья Касаткина пошутила на тему интим-видео с нападающим сборной России по футболу Артемом Дзюбой.
Он выложила в Instagram скрины нескольких новостей о произошедшем. А потом добавила фотографию, на которой Дзюба отбивает ей пять. При этом этот момент сопровождается смешным звуком: «О-оу».
После утечки видео Дзюба выпустил видеообращение. Он заявил, что не является идеальным человеком и допускает ошибки, в которых может винить только себя. Игрок также поблагодарил всех тех, кто поддержал его в сложившейся ситуации.
Главный тренер национальной команды Станислав Черчесов сообщил об отказе вызывать спортсмена на сборы. Он объяснил решение тем, что сборная должна готовиться к ноябрьским играм с Молдавией, Турцией и Сербией, не отвлекаясь на посторонние вещи.