Супруга Ковальчука поздравила жену Смольникова с днем рождения

Жена российского нападающего «Вашингтона» Ильи Ковальчука — Николь — опубликовала новую сторис в своем Instagram. Супруга 37-летнего хоккеиста поздравила возлюбленную защитника «Зенита» Игоря Смольникова Екатерину с днем рождения.

«С днем рождения, моя девочка!» — подписала совместое фото Николь Ковальчук.

К поздравлениям также присоединилась жена защитника сине-бело-голубых Юрия Жиркова Инна.

«Красавица, поздравляю тебя с днем рождения! Оставайся всегда такой стильной, красивой и жизнерадостной! Желаю тебе здоровья, любви на долгие годы! Будь счастлива, дорогая!» — подписала фото Инна Жиркова.