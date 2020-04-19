Супруга Ковальчука поздравила жену Смольникова с днем рождения
19 апреля 2020, 23:59
Жена российского нападающего «Вашингтона» Ильи Ковальчука — Николь — опубликовала новую сторис в своем Instagram. Супруга 37-летнего хоккеиста поздравила возлюбленную защитника «Зенита» Игоря Смольникова Екатерину с днем рождения.
«С днем рождения, моя девочка!» — подписала совместое фото Николь Ковальчук.
April 19, 2020
К поздравлениям также присоединилась жена защитника сине-бело-голубых Юрия Жиркова Инна.
«Красавица, поздравляю тебя с днем рождения! Оставайся всегда такой стильной, красивой и жизнерадостной! Желаю тебе здоровья, любви на долгие годы! Будь счастлива, дорогая!» — подписала фото Инна Жиркова.
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