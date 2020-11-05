«Спасибо за новый опыт. Проходить его с тобой — счастье!» Пост Ильиных о Топалове
10:03
Олимпийская чемпионка Елена Ильиных рассказал об отношениях с певцом Владом Топаловым. Они вместе выступают в телепроекте «Ледниковый период».
Black Swan? В.М. @vladtopalovofficial Спасибо за каждый новый experience в моей жизни, проходить его с тобой — счастье! Спасибо нашей фантастической @nineska47 за идею, за образы и за отношение к своим подопечным??И конечно отдельное спасибо за то, что чувствуешь меня?? Спасибо всей команде @peopletalkru Спасибо @lauradjaga ?? Production: @fayafa Photo: @duplyakov Style: @ramamustav Muah: @elanskaya_polina Edit: @vashanasya И конееееечно всегда ? @zubarevak Интервью и больше красоты по ссылке в профиле
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