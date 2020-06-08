«Скоро снимают самоизоляцию». Солдатова показала фото в футболке на голое тело
18:51
Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова опубликовала новый пост в Instagram. 22-летняя российская спортсменка показала подписчикам фото в белой футболке на голое тело.
«Совсем скоро снимают самоизоляцию. Что первым делом будете делать? Не смогла выбрать одно фото: какое лучше?» — написала в Instagram Солдатова.
Ранее стало известно, что режим самоизоляции, пропуска и график прогулок отменят в Москве с 9 июня.
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