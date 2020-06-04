«Хочу снова пугать соседей». Гимнастка Солдатова показала шпагат: круче, чем у Ван Дамма

Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова опубликовала новый пост в Instagram. 22-летняя российская спортсменка показала, как выполнила провисной шпагат на улице.

«Включите лето! Хочу во двор, снова пугать соседей на тренировках», — написала в Instagram гимнастка, шпагат которой можно сравнить с тем, какой делал знаменитый актер Жан-Клод Ван Дамм.

Гимнастка также является трехкратной чемпионкой Европы (2015, 2017, 2019). Солдатова отпраздновала 1 июня своей 22-летие.

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