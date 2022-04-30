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Сегодня, 07:10

Синхронистка Субботина показала откровенное фото в бикини с хоккеистом «Спартака»

Читать «СЭ» в
Варвара Субботина.

Четырехкратная чемпионка мира по синхронному плаванию Варвара Субботина опубликовала новую фотографию с отдыха в своих личных социальных сетях. На фото она позирует рядом с хоккеистом московского «Спартака» Александром Никишиным.

Варвара Субботина и Александр Никишин.
Варвара Субботина и Александр Никишин.

xsangirl: «Самая красивая спортивная пара», — написал один из комментаторов.

smyvaemaya_vtulka: «Такие красивые».

katty__f: «Повезло Сашке. Красавица моя».

Варвара Субботина
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