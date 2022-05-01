«А девочка созрела». Синхронистка Субботина выложила фото в розовом купальнике на яхте

Синхронистка Субботина опубликовала фото в розовом купальнике на яхте

Четырехкратная чемпионка мира по синхронному плаванию Варвара Субботина опубликовала новый пост в своих личных соцсетях. 21-летняя российская спортсменка показала подписчикам фотографию в розовом купальнике на яхте.

«Яхта, парус, в этом мире только мы одни», — написала Субботина.

«А девочка созрела», — отреагировал один из пользователей в комментариях.

Варвара Субботина. Личные соцсети Варвары Субботиной

Ранее Субботина выложила снимок с возлюбленным, защитником «Спартака» Александром Никишиным. Пара отдыхает в Египте.

Спортсменка также является трехкратной чемпионкой Европы.