«А девочка созрела». Синхронистка Субботина выложила фото в розовом купальнике на яхте
Синхронистка Субботина опубликовала фото в розовом купальнике на яхте
Четырехкратная чемпионка мира по синхронному плаванию Варвара Субботина опубликовала новый пост в своих личных соцсетях. 21-летняя российская спортсменка показала подписчикам фотографию в розовом купальнике на яхте.
«Яхта, парус, в этом мире только мы одни», — написала Субботина.
«А девочка созрела», — отреагировал один из пользователей в комментариях.
Варвара Субботина.
Личные соцсети Варвары Субботиной
Ранее Субботина выложила снимок с возлюбленным, защитником «Спартака» Александром Никишиным. Пара отдыхает в Египте.
Спортсменка также является трехкратной чемпионкой Европы.
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