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«А девочка созрела». Синхронистка Субботина выложила фото в розовом купальнике на яхте

Синхронистка Субботина опубликовала фото в розовом купальнике на яхте
Читать «СЭ» в
Варвара Субботина.
Фото Личные соцсети Варвары Субботиной
Варвара Субботина.
Фото Личные соцсети Варвары Субботиной
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Четырехкратная чемпионка мира по синхронному плаванию Варвара Субботина опубликовала новый пост в своих личных соцсетях. 21-летняя российская спортсменка показала подписчикам фотографию в розовом купальнике на яхте.

«Яхта, парус, в этом мире только мы одни», — написала Субботина.

«А девочка созрела», — отреагировал один из пользователей в комментариях.

Варвара Субботина. Фото Личные соцсети Варвары Субботиной
Варвара Субботина.
Личные соцсети Варвары Субботиной

Ранее Субботина выложила снимок с возлюбленным, защитником «Спартака» Александром Никишиным. Пара отдыхает в Египте.

Спортсменка также является трехкратной чемпионкой Европы.

Варвара Субботина
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