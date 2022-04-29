Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Главная
Женская лига

Сегодня, 11:25

Дочь Уэйна Гретцки поразила откровенным свадебным платьем с глубоким вырезом

Дочь Уэйна Гретцки вышла замуж за звезду гольфа, надев откровенное платье с глубоким вырезом
Роман Шишов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Полина Гретцки и Дастин Джонсон.
Фото Twitter

Полина Гретцки, дочь легендарного канадского хоккеиста Уэйна Гретцки, опубликовала в соцсетях фотографии со своей свадьбы. На бракосочетании 33-летняя девушка предстала в прозрачное платье с глубоким вырезом.

По информации Daily Star, в платье были вшиты 100 000 кристаллов Swarovski, а также мини-стеклянный жемчуг.

Женихом Полины Гретцки — старшей из пяти детей прославленного хоккеиста — является звезда гольфа Дастин Джонсон.

Уэйн Гретцки является рекордсменом НХЛ по ключевым показателям результативности. Великий форвард забросил 894 шайбы в 1487 матчах регулярных чемпионатов — за его рекордом гонится капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (780 голов).

6
4
Читайте также
Самые популярные автомаршруты на майские праздники
Чех в диком свитере, воронежский Дзюба и помощник Хиддинка: кто рвется в Премьер-лигу из ФНЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Жена Ари назвала позором желание Павла Мамаева сократить алименты на дочь
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости