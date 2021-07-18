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Бывшая девушка Норманна выложила откровенное фото в розовом купальнике

08:00
Виолетта Грачева. Фото Instagram
Виолетта Грачева. Фото Instagram
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Виолетта Грачева, бывшая девушка полузащитника «Ростова» Матиаса Норманна, опубликовала в Instagram очередное откровенное фото.

Девушка выложила фотографию в розовом купальнике в бассейне.

Публикация от ??? ??? (@violetta.bert)

В апреле Норманн, говоря о семейном положении, заявил, что он свободен. Впервые норвежец и Грачева публично появились вместе в марте 2020 года на матче «Ростова» против ЦСКА (3:2).

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Сергей Разин все материалы автора

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