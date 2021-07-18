«Она точно в трусиках?» Невеста Роналду Родригес показала откровенное фото на яхте

Джорджина Родригес, возлюбленная форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, опубликовала новый пост в своем Instagram. Невеста 36-летнего португальского футболиста показала подписчикам фотографию в тонком купальнике на борту яхты.

«Она точно в трусиках?» — написал один из пользователей в комментариях.

«Мэм, вы вообще человек?» — отреагировал другой подписчик.

Джорджина и Криштиану встречаются с 2016 года. Родригес родила Роналду дочь Алану осенью 2017-го. У португальца также есть трое детей от суррогатной матери: Криштиану-младший, двойняшки Ева и Матео.

Роналду проводит время с семьей на своей личной яхте Azimut Grande на Балеарских островах. Стоимость судна составляет около 6,5 миллиона евро.