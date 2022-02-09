«Либо ты играешь, либо смотришь». Секс-символ ММА Ванзант опубликовала фото в нижнем белье

Девушка-боец ММА Пейдж Ванзант опубликовала новые фотографии в Instagram. Она сделала несколько снимков в нижнем белье в кабинете с шахматами на столе.

«Либо ты играешь в игру, либо смотришь, как игра играет тобой», — написала Ванзант.

За карьеру в ММА 27-летняя спортсменка одержала 8 побед и потерпела 5 поражений. В 2020 году она перешла в лигу кулачных боев Bare Knuckle FC. Там она потерпела два поражения в двух боях.