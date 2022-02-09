Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Женская лига

Сегодня, 06:15

«Либо ты играешь, либо смотришь». Секс-символ ММА Ванзант опубликовала фото в нижнем белье

Евгений Козинов
Корреспондент
Пейдж Ванзант.
Фото Instagram

Девушка-боец ММА Пейдж Ванзант опубликовала новые фотографии в Instagram. Она сделала несколько снимков в нижнем белье в кабинете с шахматами на столе.

«Либо ты играешь в игру, либо смотришь, как игра играет тобой», — написала Ванзант.

Публикация от Paige VanZant (@paigevanzant)

За карьеру в ММА 27-летняя спортсменка одержала 8 побед и потерпела 5 поражений. В 2020 году она перешла в лигу кулачных боев Bare Knuckle FC. Там она потерпела два поражения в двух боях.

Пейдж Ванзант
0
Читайте также
«В разгар новой холодной войны американец приносит России медаль». Болельщики из США в шоке от Вика Уайлда
Россия – Швейцария. 9 февраля 2022: прямая онлайн-трансляция матча мужского хоккейного турнира на Олимпийских играх в Пекине
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Незаконно быть такой красивой». Загитова выложила новый пост в Инстаграм
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости