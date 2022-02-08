«Незаконно быть такой красивой». Загитова выложила новый пост в Инстаграм

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова в своем Instagram выложила новый пост. Девушка опубликовала видео своего танца, во время которого на ней был черный топик и штаны.

Подписчики фигуристки в комментариях похвалили внешний вид Загитовой:

«Алина, незаконно быть такой красивой».

«Очень горячо».

«А девочка-то выросла и прекратилась в шикарную женщину».

«Алина только начала расцветать».

«Загитова — мой сладостный кошмар».