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«Незаконно быть такой красивой». Загитова выложила новый пост в Инстаграм

Поклонники Загитовой оценили новый танец фигуристки в Инстаграм
Виктория Кравченко
Алина Загитова.
Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова в своем Instagram выложила новый пост. Девушка опубликовала видео своего танца, во время которого на ней был черный топик и штаны.

Подписчики фигуристки в комментариях похвалили внешний вид Загитовой:

«Алина, незаконно быть такой красивой».

«Очень горячо».

«А девочка-то выросла и прекратилась в шикарную женщину».

«Алина только начала расцветать».

«Загитова — мой сладостный кошмар».

19-летняя спортсменка в 2019 году приостановила карьеру профессиональной фигуристки. Она не участвует в официальных турнирах. На данный момент она является ведущей шоу «Ледниковый период» на «Первом канале».

Алина Загитова
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