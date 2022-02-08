«Незаконно быть такой красивой». Загитова выложила новый пост в Инстаграм
Поклонники Загитовой оценили новый танец фигуристки в Инстаграм
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова в своем Instagram выложила новый пост. Девушка опубликовала видео своего танца, во время которого на ней был черный топик и штаны.
Подписчики фигуристки в комментариях похвалили внешний вид Загитовой:
«Алина, незаконно быть такой красивой».
«Очень горячо».
«А девочка-то выросла и прекратилась в шикарную женщину».
«Алина только начала расцветать».
«Загитова — мой сладостный кошмар».
19-летняя спортсменка в 2019 году приостановила карьеру профессиональной фигуристки. Она не участвует в официальных турнирах. На данный момент она является ведущей шоу «Ледниковый период» на «Первом канале».
Новости