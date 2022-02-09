«Только начала расцветать». Загитова показала соблазнительный танец из отеля в Пекине

Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала новый пост в TikTok.

19-летняя спортсменка выложила видео с танцем из номера отеля в Пекине.

Подписчики Загитовой оценили видео: «Это ты про Глейха? Понимаем», «Только начала расцветать», «Самая красивая олимпийская чемпионка», «Нереальная», «Я,конечно, девушка, но на тебя залипла», «Какая ты шикарная», «Незаконно быть такой красивой», «Свет не видывал такую красивую фигуристку, да еще и олимпийскую чемпионку», «Жарко, однако».