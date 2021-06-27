Русская бывшая девушка Роналду Шейк показала фото топлес
16:30
Российская супермодель Ирина Шейк, бывшая возлюбленная форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, опубликовала в Instagram откровенные фотографии.
«Солнечная долина», — написала Шейк.
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Роналду и Шейк были вместе с 2010 года по январь 2015-го. В настоящее время 36-летний португалец находится в отношениях с испанской моделью Джорджиной Родригес.
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