Русская бывшая девушка Роналду Шейк показала фото топлес

Российская супермодель Ирина Шейк, бывшая возлюбленная форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, опубликовала в Instagram откровенные фотографии.

«Солнечная долина», — написала Шейк.

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Роналду и Шейк были вместе с 2010 года по январь 2015-го. В настоящее время 36-летний португалец находится в отношениях с испанской моделью Джорджиной Родригес.