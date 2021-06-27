Журналистка, которую просили показать грудь, выложила откровенное фото
15:53
Итальянская журналистка Дилетта Леотта в своем Instagram выложила фотографию в купальнике.
Девушка показала подписчикам, как отдыхает в Турции.
«Доброе утро», — подписала Леотта фото в розовом бикини.
29 сентября прошлого года болельщики «Наполи» просили Дилетту показать грудь во время матча 6-го тура чемпионата Италии с «Брешиа» (2:1), на что девушка ответила отказом.
29-летняя журналистка работает на матчах серии А для стримингового сервиса DAZN с 2018 года. Она освещает матчи серии А и Кубка Италии.
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