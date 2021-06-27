Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Новости   //    Женская лига

Журналистка, которую просили показать грудь, выложила откровенное фото

15:53
Дилетта Леотта. Фото Instagram
Дилетта Леотта. Фото Instagram

Итальянская журналистка Дилетта Леотта в своем Instagram выложила фотографию в купальнике.

Девушка показала подписчикам, как отдыхает в Турции.

«Доброе утро», — подписала Леотта фото в розовом бикини.

29 сентября прошлого года болельщики «Наполи» просили Дилетту показать грудь во время матча 6-го тура чемпионата Италии с «Брешиа» (2:1), на что девушка ответила отказом.

29-летняя журналистка работает на матчах серии А для стримингового сервиса DAZN с 2018 года. Она освещает матчи серии А и Кубка Италии.

Читайте также

Сборная Италии в овертайме победила Австрию и вышла в четвертьфинал Евро
Италия не пропускает более 1144 минут, это новый рекорд
У Дольберга украли из раздевалки часы за 70 тысяч евро
Сын Эдуарда Стрельцова: "Дело Кокорина и Мамаева похоже на дело отца, но есть важное отличие"

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора
vs
3
Офсайд