«Ах, эти ножки». Гимнастка Севастьянова показала фото в белом коротком платье
Гимнастка Каролина Севастьянова опубликовала фото в белом коротком платье
09:38
Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова опубликовала новый пост в Instagram.
26-летняя спортсменка показала подписчикам фотографию в белом коротком платье с открытыми ногами.
«Влюбилась в это платье», — написала Севастьянова.
«Ах, эти ножки», — отреагировал один из пользователей в комментариях.
Гимнастка завершила профессиональную карьеру после Игр-2012 в Лондоне.
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