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«Ах, эти ножки». Гимнастка Севастьянова показала фото в белом коротком платье

Гимнастка Каролина Севастьянова опубликовала фото в белом коротком платье
09:38
Каролина Севастьянова. Фото Instagram
Каролина Севастьянова. Фото Instagram
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Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова опубликовала новый пост в Instagram.

26-летняя спортсменка показала подписчикам фотографию в белом коротком платье с открытыми ногами.

«Влюбилась в это платье», — написала Севастьянова.

«Ах, эти ножки», — отреагировал один из пользователей в комментариях.

Гимнастка завершила профессиональную карьеру после Игр-2012 в Лондоне.

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