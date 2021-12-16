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«Шикарная фигура. Просто обалдеть». Гимнастка Солдатова выложила фото с пухленькими губками

12:30
Александра Солдатова. Фото Instagram Александра Солдатова. Фото Instagram
Александра Солдатова. Фото Instagram
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Российская гимнастка Александра Солдатова выложила новое фото у себя в Instagram.

Спортсменка опубликовала фотографию в белом платье и белом пиджаке.

«Шикарная фигура. Просто обалдеть», — отреагировал один из подписчиков в комментариях.

Александра Солдатова. Фото Instagram
Александра Солдатова. Фото Instagram

Солдатова — четырехкратная чемпионка мира и трехкратная чемпионка Европы. 24 декабря 2020 года она объявила о завершении карьеры.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CXf-jmiqXp4/?utm_medium=copy_link

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Иван Торопцев все материалы автора
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