«Очуметь». Российская гимнастка удивила подписчиков откровенным фото в шелковом нижнем белье

Мастер спорта России по художественной гимнастике Аделина Лазарова поделилась новым снимком в социальных сетях.

На фотографии девушка предстала в шелковом нижнем делом белье с букетом цветов.

Аделина Лазарова. Соцсети Аделины Лазаровой

Под публикацией подписчини оставили комментарии: «Красота», «Принцесса», «Так нежно», «Господи, как это красиво», «Котик красивый» и другие.