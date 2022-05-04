«Очуметь». Российская гимнастка удивила подписчиков откровенным фото в шелковом нижнем белье
Российская гимнастка удивила подписчиков откровенным фото в шелковом нижнем белье
Мастер спорта России по художественной гимнастике Аделина Лазарова поделилась новым снимком в социальных сетях.
На фотографии девушка предстала в шелковом нижнем делом белье с букетом цветов.
Аделина Лазарова.
Соцсети Аделины Лазаровой
Под публикацией подписчини оставили комментарии: «Красота», «Принцесса», «Так нежно», «Господи, как это красиво», «Котик красивый» и другие.
Новости