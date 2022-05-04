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Сегодня, 15:41

«Очуметь». Российская гимнастка удивила подписчиков откровенным фото в шелковом нижнем белье

Российская гимнастка удивила подписчиков откровенным фото в шелковом нижнем белье
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Аделина Лазарова.
Фото Соцсети Аделины Лазаровой
Аделина Лазарова.
Фото Соцсети Аделины Лазаровой
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Мастер спорта России по художественной гимнастике Аделина Лазарова поделилась новым снимком в социальных сетях.

На фотографии девушка предстала в шелковом нижнем делом белье с букетом цветов.

Аделина Лазарова. Фото Соцсети Аделины Лазаровой
Аделина Лазарова.
Соцсети Аделины Лазаровой

Под публикацией подписчини оставили комментарии: «Красота», «Принцесса», «Так нежно», «Господи, как это красиво», «Котик красивый» и другие.

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