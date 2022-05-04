«Обалдеть». В сети появились фото Загитовой с шоу в Узбекистане

В сети появились фото Алины Загитовой с шоу в Узбекистане

Российская фигуристка Алина Загитова приняла участие в шоу в Ташкенте. Фан-аккаунт фигуристки в Telegram опубликовал фотографии с мероприятия.

«Ох, какая красивая», — прокомментировал публикацию одна из подписчиц.

«Алина такая красивая!» — добавил другой подписчик.

«Какая красотка выросла!» — резюмировал еще один фанат фигуристки.

Алина Загитова выступила на шоу в Ташкенте. Фото Telegram

Напомним, Загитова является олимпийской чемпионкой, а также чемпионкой мира и Европы. Она остановила карьеру после финала серии «Гран-при» в 2019 году.