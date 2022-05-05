«Вот это орешек». Дочь Гретцки поразила фанатов откровенным фото в стрингах
Дочь хоккеиста Уэйна Гретцки опубликовала откровенное фото в стрингах
Американская фотомодель и певица Паулина Гретцки, дочь легендарного хоккеиста Уэйна Гретцки, опубликовала новый пост в своих соцсетях.
Девушка показала подписчикам откровенное фото в зеленом бикини и стрингах. Кадр сделан со спины Паулины Гретцки.
«Горячая мама», — отреагировал один из подписчиков на фото.
«Вот это орешек», — написал другой пользователь в комментариях.
Паулина Гретцки.
Личные соцсети Паулины Гретцки
На прошлой неделе дочь Гретцки вышла замуж за гольфиста Дастина Джонсона. Пара воспитывает двух сыновей: Татума (7 лет) и Ривера (5 лет).
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