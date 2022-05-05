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Сегодня, 09:50

«Вот это орешек». Дочь Гретцки поразила фанатов откровенным фото в стрингах

Дочь хоккеиста Уэйна Гретцки опубликовала откровенное фото в стрингах
Читать «СЭ» в
Паулина Гретцки.
Фото Личные соцсети Паулины Гретцки
Паулина Гретцки.
Фото Личные соцсети Паулины Гретцки
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Американская фотомодель и певица Паулина Гретцки, дочь легендарного хоккеиста Уэйна Гретцки, опубликовала новый пост в своих соцсетях.

Девушка показала подписчикам откровенное фото в зеленом бикини и стрингах. Кадр сделан со спины Паулины Гретцки.

«Горячая мама», — отреагировал один из подписчиков на фото.

«Вот это орешек», — написал другой пользователь в комментариях.

Паулина Гретцки. Фото Личные соцсети Паулины Гретцки
Паулина Гретцки.
Личные соцсети Паулины Гретцки

На прошлой неделе дочь Гретцки вышла замуж за гольфиста Дастина Джонсона. Пара воспитывает двух сыновей: Татума (7 лет) и Ривера (5 лет).

Хоккей
Уэйн Гретцки
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