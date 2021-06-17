«Ты лучше Бузовой!» Губерниев оценил откровенное фото синхронистки Субботиной
21:26
Четырехкратная чемпионка мира по синхронному плаванию Варвара Субботина опубликовала в Instagram новый пост. 20-летняя россиянка показала подписчикам откровенное фото в розовом купальнике в водоеме.
«Открыли пляжный сезон», — написала Субботина.
«Варя!!! Ты лучше Бузовой!» — отреагировал комментатор Дмитрий Губерниев.
Синхронистка также является трехкратной чемпионкой Европы.
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