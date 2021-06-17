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«Ты лучше Бузовой!» Губерниев оценил откровенное фото синхронистки Субботиной

21:26
Варвара Субботина. Фото Instagram
Варвара Субботина. Фото Instagram
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Четырехкратная чемпионка мира по синхронному плаванию Варвара Субботина опубликовала в Instagram новый пост. 20-летняя россиянка показала подписчикам откровенное фото в розовом купальнике в водоеме.

«Открыли пляжный сезон», — написала Субботина.

«Варя!!! Ты лучше Бузовой!» — отреагировал комментатор Дмитрий Губерниев.

Синхронистка также является трехкратной чемпионкой Европы.

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