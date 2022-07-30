Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Главная
Женская лига

Сегодня, 21:11

Пресс-атташе «Динамо» сделала селфи в черной майке после ничьей с «Факелом»

Читать «СЭ» в
Полина Лысенко.
Фото Telegram
Полина Лысенко.
Фото Telegram
1/2

Пресс-атташе и ведущая клубных медиа московского «Динамо» Полина Лысенко выложила новое фото в социальных сетях.

Вместе с командой она побывала в Воронеже, где состоялся матч чемпионата России против «Факела» (3:3).

В социальных сетях Лысенко появилось ее фото, на котором она позирует в черном топе.

«Ненавижу автобусные поездки», — написала Лысенко.

Полина Лысенко. Фото Telegram
Полина Лысенко.
Фото Telegram

Полина Лысенко также является распорядителем в телевизионной интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?»

ФК Динамо (Москва)
1
0
Читайте также
«Мы считали поляков друзьями, а они оказались предателями, с гнильцой»: Романцев — о «Спартаке», судейских скандалах и Дзюбе
«Факел» красиво вернул РПЛ в Воронеж. «Динамо» в шоке, колхозный панк победил
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Теннисистка Жук выложила фото в белой майке без лифчика
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости