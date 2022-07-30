Пресс-атташе «Динамо» сделала селфи в черной майке после ничьей с «Факелом»

Пресс-атташе и ведущая клубных медиа московского «Динамо» Полина Лысенко выложила новое фото в социальных сетях.

Вместе с командой она побывала в Воронеже, где состоялся матч чемпионата России против «Факела» (3:3).

В социальных сетях Лысенко появилось ее фото, на котором она позирует в черном топе.

«Ненавижу автобусные поездки», — написала Лысенко.

Полина Лысенко. Фото Telegram

Полина Лысенко также является распорядителем в телевизионной интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?»