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Сегодня, 08:39

15-летняя Худякова показала видео танца с бывшей женой Кокорина

Читать «СЭ» в
Дарья Валитова и Тоня Худякова.
Фото Соцсети

15-летняя Тоня Худякова опубликовала новый пост в социальных сетях.

Девушка показала видео, на котором она танцует с бывшей женой Александра Кокорина Дарьей Валитовой.

Худякова, Валитова и Кокорин с сыном Майклом отдыхали вместе на море.

15-летняя Тоня Худякова — дочь известного клипмейкера Павла Худякова, который снимал музыкальные видео таким звездам, как МакSим, Дима Билан, Сергей Лазарев, Тимати и многим другим.

В сентябре 2021 года Худякова стала победителем первенства Америки и чемпионата мира по бальным танцам.

Источник: https://t.me/sports22women/90
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