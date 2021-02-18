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«Пересматриваю снова и снова». Подписчики в восторге от откровенного видео Пейдж Ванзант

19:23
Пейдж Ванзант и ее муж Остин Вандерфорд. Фото Instagram
Пейдж Ванзант и ее муж Остин Вандерфорд. Фото Instagram

Американка Пейдж Ванзант, один из секс-символов MMA, выложила откровенное видео в Instagram. Под виртуальный выстрел спортсменка «лишается» халата и остается в нижнем белье.

Ролик впечатлил подписчиков.

Публикация от Paige VanZant (@paigevanzant)

dicemanyo: «О господи... Пересматриваю снова и снова».

lachlanfromstraya: «Хочу увидеть ее бой в этом».

fireandpeacephotography: «Твой муж не против такого? Я был бы».

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