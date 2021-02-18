«Пересматриваю снова и снова». Подписчики в восторге от откровенного видео Пейдж Ванзант

Американка Пейдж Ванзант, один из секс-символов MMA, выложила откровенное видео в Instagram. Под виртуальный выстрел спортсменка «лишается» халата и остается в нижнем белье.

Ролик впечатлил подписчиков.

dicemanyo: «О господи... Пересматриваю снова и снова».

lachlanfromstraya: «Хочу увидеть ее бой в этом».

fireandpeacephotography: «Твой муж не против такого? Я был бы».