«Что случилось с грудью?» Подписчики удивлены новым постом дочери Кафельникова

Дочь бывшего теннисиста Евгения Кафельникова Алеся опубликовала новый пост в Instagram. Там показаны ее черно-белые фото с частично оголенной грудью.

«Я своя собственная девушка мечта. Очень-очень люблю Бали», — написала Кафельникова.

Подписчики по разному прокомментировали ее пост:

Coldmisha: «Я уже месяц думаю, что случилось с грудью. Неужто беременна?»

1924masha: «Она увеличила грудь???»

bimirzina13: «Не беременна она, думаю, грудь увеличила. Ей красиво! Ее тело, что хочет то и делает».

epovapaws: «Никогда не пойму, откуда у таких худеньких роскошная грудь».