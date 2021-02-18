«Что случилось с грудью?» Подписчики удивлены новым постом дочери Кафельникова
19:19
Дочь бывшего теннисиста Евгения Кафельникова Алеся опубликовала новый пост в Instagram. Там показаны ее черно-белые фото с частично оголенной грудью.
«Я своя собственная девушка мечта. Очень-очень люблю Бали», — написала Кафельникова.
Подписчики по разному прокомментировали ее пост:
Coldmisha: «Я уже месяц думаю, что случилось с грудью. Неужто беременна?»
1924masha: «Она увеличила грудь???»
bimirzina13: «Не беременна она, думаю, грудь увеличила. Ей красиво! Ее тело, что хочет то и делает».
epovapaws: «Никогда не пойму, откуда у таких худеньких роскошная грудь».
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