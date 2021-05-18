Олимпийская чемпионка Севастьянова опубликовала фото в купальнике
15:38
Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова в своем Instagram опубликовала новую фотографию.
На снимке спортсменка сидит на велосипеде в черном купальнике и белой рубашке. Фотография была сделана на Мальдивах.
«Верните меня обратно», — подписала фото 25-летняя Севастьянова.
Гимнастка — олимпийская чемпионка-2012 в групповом многоборье. После Олимпиады в Лондоне спортсменка приняла решение завершить профессиональную карьеру.
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