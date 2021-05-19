Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Новости   //    Женская лига

«Кто этот мужчина?» Подписчики фигуристки Степановой отреагировали на новое фото в купальнике

08:36
Александра Степанова. Фото Instagram
Александра Степанова. Фото Instagram
Теги:

Российская фигуристка Александра Степанова опубликовала новый пост в Instagram.

На фото спортсменка стоит в купальнике на краю бассейна. Подписчики оценили фотографию, а также задались вопросом о мужчине рядом.

lizasok: «Шикарные»;

sofia_samodurova: «Какие вы»;

ivan_bukin_: «Супер, красавцы»;

_annt27: «Кто это за мужчина?»;

zhuksvininfamily: «Похоже на кадр из фильма! Красиво невероятно!»

25-летняя Александра Степанова выступает в танцах на льду с Иваном Букиным. Фигуристы — чемпионы России (2021), серебряные призеры чемпионата Европы (2019), бронзовые призеры чемпионатов Европы (2015, 2018, 2020), чемпионы мира среди юниоров (2013), победители юниорского финала Гран-при (2012).

Читайте также

Кажется, для сборной России скоро освободится супервратарь. Вот только нужен ли он на чемпионате мира?
«Ее накачали допингом». Швед оскорбил рекордсменку мира в прыжках в высоту
Кубок Стэнли, первый раунд: результаты матчей 19 мая
Предстоящий ЧМ — уже очень проблемный: нет звезд, заболела целая команда, а тренер британцев решил остаться дома

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
4
Офсайд