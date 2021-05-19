«Кто этот мужчина?» Подписчики фигуристки Степановой отреагировали на новое фото в купальнике
08:36
Российская фигуристка Александра Степанова опубликовала новый пост в Instagram.
На фото спортсменка стоит в купальнике на краю бассейна. Подписчики оценили фотографию, а также задались вопросом о мужчине рядом.
lizasok: «Шикарные»;
sofia_samodurova: «Какие вы»;
ivan_bukin_: «Супер, красавцы»;
_annt27: «Кто это за мужчина?»;
zhuksvininfamily: «Похоже на кадр из фильма! Красиво невероятно!»
25-летняя Александра Степанова выступает в танцах на льду с Иваном Букиным. Фигуристы — чемпионы России (2021), серебряные призеры чемпионата Европы (2019), бронзовые призеры чемпионатов Европы (2015, 2018, 2020), чемпионы мира среди юниоров (2013), победители юниорского финала Гран-при (2012).
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