«Кто этот мужчина?» Подписчики фигуристки Степановой отреагировали на новое фото в купальнике

Российская фигуристка Александра Степанова опубликовала новый пост в Instagram.

На фото спортсменка стоит в купальнике на краю бассейна. Подписчики оценили фотографию, а также задались вопросом о мужчине рядом.

lizasok: «Шикарные»;

sofia_samodurova: «Какие вы»;

ivan_bukin_: «Супер, красавцы»;

_annt27: «Кто это за мужчина?»;

zhuksvininfamily: «Похоже на кадр из фильма! Красиво невероятно!»

25-летняя Александра Степанова выступает в танцах на льду с Иваном Букиным. Фигуристы — чемпионы России (2021), серебряные призеры чемпионата Европы (2019), бронзовые призеры чемпионатов Европы (2015, 2018, 2020), чемпионы мира среди юниоров (2013), победители юниорского финала Гран-при (2012).