Трусова выложила фотографии с яхты на отдыхе в Дубае

Российская фигуристка Александра Трусова опубликовала новый пост в Instagram.

16-летняя спортсменка выложила фото с яхты на отдыхе в Дубае.

Трусова провела сезон в академии «Ангелы Плющенко», после чего вернулась в группу к Этери Тутберидзе.