Трусова выложила фотографии с яхты на отдыхе в Дубае
10:47
Российская фигуристка Александра Трусова опубликовала новый пост в Instagram.
16-летняя спортсменка выложила фото с яхты на отдыхе в Дубае.
Трусова провела сезон в академии «Ангелы Плющенко», после чего вернулась в группу к Этери Тутберидзе.
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