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Трусова выложила фотографии с яхты на отдыхе в Дубае

10:47
Александра Трусова. Фото «СЭ»
Александра Трусова. Фото «СЭ»
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Российская фигуристка Александра Трусова опубликовала новый пост в Instagram.

16-летняя спортсменка выложила фото с яхты на отдыхе в Дубае.

Публикация от Sasha Trusova (@avtrusova)

Трусова провела сезон в академии «Ангелы Плющенко», после чего вернулась в группу к Этери Тутберидзе.

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