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«Очень похудела». Новое фото гимнастки Севастьяновой вызвало бурю эмоций

08:23
Каролина Севастьянова. Фото Instagram
Каролина Севастьянова. Фото Instagram
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Российская гимнастка Каролина Севастьянова поделилась в Instagram новым фото. Девушка на снимке запечатлена на фоне воды с яхтами. На ней стильный черный костюм.

Севастьянова — олимпийская чемпионка-2012 в групповом многоборье. После Игр в Лондоне девушка приняла решение завершить профессиональную карьеру.

Комментарии подписчиков:

dimitri1750: «Очень похудела...наверно плохо кормят на Мальдивах».

bon_maldives: «Красота».

onuferkooleg: «Классный видос».

deda_s.eli_ego_holui: «Воображкние работает».

_andrea_borotto_: «Bella questa foto» (перевод — красивое фото)

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