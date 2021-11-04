«Очень похудела». Новое фото гимнастки Севастьяновой вызвало бурю эмоций

Российская гимнастка Каролина Севастьянова поделилась в Instagram новым фото. Девушка на снимке запечатлена на фоне воды с яхтами. На ней стильный черный костюм.

Севастьянова — олимпийская чемпионка-2012 в групповом многоборье. После Игр в Лондоне девушка приняла решение завершить профессиональную карьеру.

Комментарии подписчиков:

dimitri1750: «Очень похудела...наверно плохо кормят на Мальдивах».

bon_maldives: «Красота».

onuferkooleg: «Классный видос».

deda_s.eli_ego_holui: «Воображкние работает».

_andrea_borotto_: «Bella questa foto» (перевод — красивое фото)