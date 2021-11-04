«Слишком пышный бюст». Новое видео Загитовой собрало больше тысячи комментариев
09:35
Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала новое видео у себя в Instagram.
19-летняя спортсменка выложила ролик, в котором предстает сразу в нескольких образах.
«Когда нет времени на сборы», — подписала пост Загитова.
Публикация собрала более тысячи комментариев, в которых поклонники фигуристки восхищаются ей.
«Красотка во всех нарядах».
«Как Шахерезада из сказки. Восточная красавица».
«Фигура шикарная».
«Слишком пышный бюст!»
«Так до вечера залипнуть можно, потому что красиво».
В декабре 2019 года Загитова объявила о паузе в профессиональной карьере, с тех пор она не принимала участия в соревнованиях. В данный момент олимпийская чемпионка является ведущей шоу «Ледниковый период» на «Первом канале».
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