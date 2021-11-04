«Слишком пышный бюст». Новое видео Загитовой собрало больше тысячи комментариев

Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала новое видео у себя в Instagram.

19-летняя спортсменка выложила ролик, в котором предстает сразу в нескольких образах.

«Когда нет времени на сборы», — подписала пост Загитова.

Публикация собрала более тысячи комментариев, в которых поклонники фигуристки восхищаются ей.

«Красотка во всех нарядах».

«Как Шахерезада из сказки. Восточная красавица».

«Фигура шикарная».

«Слишком пышный бюст!»

«Так до вечера залипнуть можно, потому что красиво».

В декабре 2019 года Загитова объявила о паузе в профессиональной карьере, с тех пор она не принимала участия в соревнованиях. В данный момент олимпийская чемпионка является ведущей шоу «Ледниковый период» на «Первом канале».