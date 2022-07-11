Нугуманова покрасовалась в яркой мини-юбке

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Российская фигуристка Елизавета Нугуманова выложила новое фото у себя в соцсетях.

Девушка сфотографировалась в ярко-красной мини-юбке.

Подписчики отреагировали на новую публикацию фигуристки.

«Красный — это твой цвет, детка».

«Лиза, ты прекрасна».

«Симпатяшка».

«Красотуля».

«Шикарный вид».

В сезоне-2020/21 Нугуманова заняла шестое место на чемпионате России по фигурному катанию.