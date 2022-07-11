«Красный — это твой цвет, детка». Нугуманова покрасовалась в яркой мини-юбке
Нугуманова покрасовалась в яркой мини-юбке
Российская фигуристка Елизавета Нугуманова выложила новое фото у себя в соцсетях.
Девушка сфотографировалась в ярко-красной мини-юбке.
Подписчики отреагировали на новую публикацию фигуристки.
«Красный — это твой цвет, детка».
«Лиза, ты прекрасна».
«Симпатяшка».
«Красотуля».
«Шикарный вид».
В сезоне-2020/21 Нугуманова заняла шестое место на чемпионате России по фигурному катанию.
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