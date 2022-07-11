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«Берегите ножки». Загитова показала фото в тапочках из лифта

Читать «СЭ» в
Алина Загитова.
Фото Telegram

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала новый пост в соцсетях. Она выложила фото из лифта.

Подписчики, в первую очередь, обратили внимание на обувь и ноги спортсменки.

«А что такое розовое на ноге? Тейп?»

«Что с ногой?»

«Ноги в пластырях».

«Да, похоже тейп, прыгала много, суставчик пострадал... Алина, береги себя, пожалуйста».

Загитова — чемпионка личного турнира и серебряный призер командного турнира Игр в Пхенчхане, чемпионка мира (2019) и Европы (2018).

Алина Загитова
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