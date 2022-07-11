«Берегите ножки». Загитова показала фото в тапочках из лифта
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала новый пост в соцсетях. Она выложила фото из лифта.
Подписчики, в первую очередь, обратили внимание на обувь и ноги спортсменки.
«А что такое розовое на ноге? Тейп?»
«Что с ногой?»
«Ноги в пластырях».
«Да, похоже тейп, прыгала много, суставчик пострадал... Алина, береги себя, пожалуйста».
Загитова — чемпионка личного турнира и серебряный призер командного турнира Игр в Пхенчхане, чемпионка мира (2019) и Европы (2018).
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