Нугуманова поделилась фотографиями в коротком платье с пляжа в Дубае

Российская фигуристка Елизавета Нугуманова опубликовала у себя в Instagram фото с отдыха в Дубае (ОАЭ).

Спортсменка выложила три фотографии, на которых она находится на одном из пляжей города.

В сезоне-2020/21 18-летняя Нугуманова заняла шестое место в одиночном женском катании на чемпионате России.

Спортсменка попала в резерв сборной России на олимпийский сезон-2021/22.