Нугуманова поделилась фотографиями в коротком платье с пляжа в Дубае
15:51
Российская фигуристка Елизавета Нугуманова опубликовала у себя в Instagram фото с отдыха в Дубае (ОАЭ).
Спортсменка выложила три фотографии, на которых она находится на одном из пляжей города.
В сезоне-2020/21 18-летняя Нугуманова заняла шестое место в одиночном женском катании на чемпионате России.
Спортсменка попала в резерв сборной России на олимпийский сезон-2021/22.
Читайте также
4
Зачет
vs
3
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю