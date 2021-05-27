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Нугуманова поделилась фотографиями в коротком платье с пляжа в Дубае

15:51
Елизавета Нугуманова. Фото Instagram
Елизавета Нугуманова. Фото Instagram
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Российская фигуристка Елизавета Нугуманова опубликовала у себя в Instagram фото с отдыха в Дубае (ОАЭ).

Спортсменка выложила три фотографии, на которых она находится на одном из пляжей города.

Публикация от Elizaveta Nugumanova RUS?? (@liza_nugumanova_)

В сезоне-2020/21 18-летняя Нугуманова заняла шестое место в одиночном женском катании на чемпионате России.

Спортсменка попала в резерв сборной России на олимпийский сезон-2021/22.

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