«Никакого Хеллоуина». Гимнастка Севастьянова выложила фото в обтягивающих кожаных штанах

Российская гимнастка Каролина Севастьянова в сторис в Instagram опубликовала фотографию в кожаном костюме. В этом наряде девушка праздновала Хеллоуин.

Каролина Севастьянова. Фото Instagram

В посте гимнастка рассказала, что отмечала этот праздник, когда жила в Лондоне. Однако уже два года не празднует Хеллоуин.

Севастьянова — олимпийская чемпионка-2012 в групповом многоборье. После Игр в Лондоне девушка приняла решение завершить профессиональную карьеру.