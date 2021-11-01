«Никакого Хеллоуина». Гимнастка Севастьянова выложила фото в обтягивающих кожаных штанах
Гимнастка Севастьянова показала фотографию в кожаном костюме
09:57
Российская гимнастка Каролина Севастьянова в сторис в Instagram опубликовала фотографию в кожаном костюме. В этом наряде девушка праздновала Хеллоуин.
Каролина Севастьянова. Фото Instagram
В посте гимнастка рассказала, что отмечала этот праздник, когда жила в Лондоне. Однако уже два года не празднует Хеллоуин.
Севастьянова — олимпийская чемпионка-2012 в групповом многоборье. После Игр в Лондоне девушка приняла решение завершить профессиональную карьеру.
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