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«Никакого Хеллоуина». Гимнастка Севастьянова выложила фото в обтягивающих кожаных штанах

Гимнастка Севастьянова показала фотографию в кожаном костюме
09:57
Каролина Севастьянова. Фото Instagram Каролина Севастьянова. Фото Instagram
Каролина Севастьянова. Фото Instagram
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Российская гимнастка Каролина Севастьянова в сторис в Instagram опубликовала фотографию в кожаном костюме. В этом наряде девушка праздновала Хеллоуин.

Каролина Севастьянова. Фото Instagram
Каролина Севастьянова. Фото Instagram

В посте гимнастка рассказала, что отмечала этот праздник, когда жила в Лондоне. Однако уже два года не празднует Хеллоуин.

Севастьянова — олимпийская чемпионка-2012 в групповом многоборье. После Игр в Лондоне девушка приняла решение завершить профессиональную карьеру.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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