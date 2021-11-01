«Шоколадный персик». Гимнастка Севастьянова показала загорелое тело в бикини

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова выложила новый пост в Instagram.

26-летняя российская спортсменка показала подписчикам откровенную фотографию своего загорелого тела в черно-белом купальнике. Снимок был сделан на Мальдивах.

«Шоколадный персик», — отреагировал один из пользователей под фото.

Ранее Севастьянова снялась в черном облегающем платье.

Гимнастка завершила профессиональную карьеру после Игр-2012 в Лондоне.