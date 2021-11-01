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«Шоколадный персик». Гимнастка Севастьянова показала загорелое тело в бикини

Гимнастка Севастьянова показала свой загар на отдыхе в купальнике
17:20
Каролина Севастьянова. Фото Instagram
Каролина Севастьянова. Фото Instagram
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Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова выложила новый пост в Instagram.

26-летняя российская спортсменка показала подписчикам откровенную фотографию своего загорелого тела в черно-белом купальнике. Снимок был сделан на Мальдивах.

«Шоколадный персик», — отреагировал один из пользователей под фото.

Ранее Севастьянова снялась в черном облегающем платье.

Гимнастка завершила профессиональную карьеру после Игр-2012 в Лондоне.

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