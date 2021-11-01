«Шоколадный персик». Гимнастка Севастьянова показала загорелое тело в бикини
Гимнастка Севастьянова показала свой загар на отдыхе в купальнике
17:20
Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова выложила новый пост в Instagram.
26-летняя российская спортсменка показала подписчикам откровенную фотографию своего загорелого тела в черно-белом купальнике. Снимок был сделан на Мальдивах.
«Шоколадный персик», — отреагировал один из пользователей под фото.
Ранее Севастьянова снялась в черном облегающем платье.
Гимнастка завершила профессиональную карьеру после Игр-2012 в Лондоне.
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