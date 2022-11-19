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Невеста Роналду выложила стильное фото из Лас-Вегаса

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Джорджина Родригес.
Фото Соцсети
Джорджина Родригес.
Фото Соцсети
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Невеста футболиста «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду Джорджина Родригес опубликовала новое фото в социальной сети.

На снимке девушка позирует на фоне знака, которой говорит о том, что она находится в Лас-Вегасе.

Джорджина Родригес. Фото Соцсети
Джорджина Родригес.
Фото Соцсети

Ранее Криштиану Роналду заявил, что в будущем намерен жениться на Джорджине Родригес.

Родригес и Роналду находятся в отношениях с 2016 года. Джорджина родила футболисту дочь Алану осенью 2017 года. 18 апреля этого года стало известно, что Родригес родила близнецов, мальчика и девочку, но мальчик не выжил.

Также у португальца есть трое детей от суррогатной матери: Криштиану-младший, двойняшки Ева и Матео.

Джорджина Родригес
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