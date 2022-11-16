Криштиану Роналду заявил, что в будущем намерен жениться на Джорджине Родригес

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду заявил, что в будущем намерен жениться на Джорджине Родригес.

«В данный момент я не думаю об этом. Но в будущем это вполне реально. Она заслужила это. Мы заслужили это. Но в данный момент свадьба не входит в мои планы», — сказал 37-летний португалец в интервью журналисту Пирсу Моргану.

Родригес и Роналду находятся в отношениях с 2016 года. Джорджина родила футболисту дочь Алану осенью 2017 года. 18 апреля этого года стало известно, что Родригес родила близнецов, мальчика и девочку, но мальчик не выжил.

Также у португальца есть трое детей от суррогатной матери: Криштиану-младший, двойняшки Ева и Матео.