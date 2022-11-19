Бывшая жена Мамаева опубликовала фото, на котором прикрыла грудь шляпой

Бывшая жена футболиста Павла Мамаева Алана опубликовала новое фото в социальных сетях.

На снимке девушка игриво прикрывает грудь широкополой шляпой.

Алана Мамаева. Фото Соцсети

Футболист Павел Мамаев и модель Алана Мамаева развелись в марте 2021 года. В браке у них родилась дочь Алиса, также спортсмен воспитывал сына жены от первого брака Алекса.

После развода дети остались жить с матерью. Сейчас пара через суд делит совместно нажитое имущество.