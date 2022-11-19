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Женская лига

19 ноября, 23:15

Бывшая жена Мамаева опубликовала фото, на котором прикрыла грудь шляпой

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Алана Мамаева.
Фото Соцсети
Алана Мамаева.
Фото Соцсети
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Бывшая жена футболиста Павла Мамаева Алана опубликовала новое фото в социальных сетях.

На снимке девушка игриво прикрывает грудь широкополой шляпой.

Алана Мамаева. Фото Соцсети
Алана Мамаева.
Фото Соцсети

Футболист Павел Мамаев и модель Алана Мамаева развелись в марте 2021 года. В браке у них родилась дочь Алиса, также спортсмен воспитывал сына жены от первого брака Алекса.

После развода дети остались жить с матерью. Сейчас пара через суд делит совместно нажитое имущество.

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