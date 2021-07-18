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Невеста Роналду Джорджина показала платье с потрясающим декольте

07:00
Джорджина Родригес. Фото Instagram
Джорджина Родригес. Фото Instagram
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Джорджина Родригес, возлюбленная нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, опубликовала новый пост в Instagram.

Девушка показала фотографии в золотом платье с декольте.

Публикация от Georgina Rodri`guez (@georginagio)

Джорджина и Криштиану встречаются с 2016 года. Родригес родила Роналду дочь Алану осенью 2017-го. У португальца также есть трое детей от суррогатной матери: Криштиану-младший, двойняшки Ева и Матео.

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Сергей Разин все материалы автора

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