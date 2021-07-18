Невеста Роналду Джорджина показала платье с потрясающим декольте

Джорджина Родригес, возлюбленная нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, опубликовала новый пост в Instagram.

Девушка показала фотографии в золотом платье с декольте.

Джорджина и Криштиану встречаются с 2016 года. Родригес родила Роналду дочь Алану осенью 2017-го. У португальца также есть трое детей от суррогатной матери: Криштиану-младший, двойняшки Ева и Матео.