Губерниев оценил новое фото российской биатлонистки Куклиной в бикини
10:45
Российская биатлонистка Лариса Куклина опубликовала фото в Instagram.
30-летняя спортсменка выложила фотографию в черном бикини перед криосауной.
«Криосауна не только освежает, но и восстанавливает мышцы после тяжелых нагрузок. Купальник, носки и перчатки — это все, что нужно, чтобы кайфануть в холодильнике при -80 градусах», — написала Куклина.
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Куклина заняла 38-е место в общем зачете Кубка мира, набрав 195 очков.
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