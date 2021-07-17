Губерниев оценил новое фото российской биатлонистки Куклиной в бикини

Российская биатлонистка Лариса Куклина опубликовала фото в Instagram.

30-летняя спортсменка выложила фотографию в черном бикини перед криосауной.

«Криосауна не только освежает, но и восстанавливает мышцы после тяжелых нагрузок. Купальник, носки и перчатки — это все, что нужно, чтобы кайфануть в холодильнике при -80 градусах», — написала Куклина.

Известный телеведущий Дмитрий Губерниев оценил фото Куклиной: «Лариса! Ты супер!»

Куклина заняла 38-е место в общем зачете Кубка мира, набрав 195 очков.