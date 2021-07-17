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Губерниев оценил новое фото российской биатлонистки Куклиной в бикини

10:45
Лариса Куклина. Фото Instagram
Лариса Куклина. Фото Instagram
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Российская биатлонистка Лариса Куклина опубликовала фото в Instagram.

30-летняя спортсменка выложила фотографию в черном бикини перед криосауной.

Публикация от Лариса Куклина (@kuklinalara)

«Криосауна не только освежает, но и восстанавливает мышцы после тяжелых нагрузок. Купальник, носки и перчатки — это все, что нужно, чтобы кайфануть в холодильнике при -80 градусах», — написала Куклина.

Известный телеведущий Дмитрий Губерниев оценил фото Куклиной: «Лариса! Ты супер!»

Куклина заняла 38-е место в общем зачете Кубка мира, набрав 195 очков.

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Сергей Разин все материалы автора

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