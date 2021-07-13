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Невеста Роналду Джорджина показала, как плавает в тонких стрингах

13 июля 2021, 13:41
Джорджина Родригес. Фото Instagram
Джорджина Родригес. Фото Instagram
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Джорджина Родригес, возлюбленная нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, опубликовала новое видео с отдыха в Instagram.

Девушка показала, как плавает в море в купальнике с тонкими стрингами.

Публикация от Georgina Rodri`guez (@georginagio)

Джорджина и Криштиану встречаются с 2016 года. Родригес родила Роналду дочь Алану осенью 2017-го. У португальца также есть трое детей от суррогатной матери: Криштиану-младший, двойняшки Ева и Матео.

Вместе со сборной Португалии Роналду дошел до 1/8 финала Евро-2020, где его команда уступила Бельгии (0:1).

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