Невеста Роналду Джорджина показала, как плавает в тонких стрингах

Джорджина Родригес, возлюбленная нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, опубликовала новое видео с отдыха в Instagram.

Девушка показала, как плавает в море в купальнике с тонкими стрингами.

Джорджина и Криштиану встречаются с 2016 года. Родригес родила Роналду дочь Алану осенью 2017-го. У португальца также есть трое детей от суррогатной матери: Криштиану-младший, двойняшки Ева и Матео.

Вместе со сборной Португалии Роналду дошел до 1/8 финала Евро-2020, где его команда уступила Бельгии (0:1).