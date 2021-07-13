Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова выложила новый пост в Instagram. Она рассказала, как любит собак.

«Собака — лучший друг человека», — написала Загитова.

Загитова стала хозяйкой собаки породы акита-ину в мае 2018 года, спортсменка мечтала о собаке, и ее желанию помогли осуществиться в Ассоциации сохранения чистоты породы акита-ину Японии. В мае 2018 года в Москве россиянке подарил собаку президент ассоциации Эндо Такаси, на церемонии присутствовал на тот момент премьер-министр Японии Синдзо Абэ.