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«Собака — лучший друг человека». Загитова выложила милейшие фото с животными

13 июля 2021, 18:40
Алина Загитова.
Алина Загитова.
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова выложила новый пост в Instagram. Она рассказала, как любит собак.

«Собака — лучший друг человека», — написала Загитова.

Публикация от Alina Zagitova (@azagitova)

Загитова стала хозяйкой собаки породы акита-ину в мае 2018 года, спортсменка мечтала о собаке, и ее желанию помогли осуществиться в Ассоциации сохранения чистоты породы акита-ину Японии. В мае 2018 года в Москве россиянке подарил собаку президент ассоциации Эндо Такаси, на церемонии присутствовал на тот момент премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

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Иван Шитик все материалы автора

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