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«Немного зимнего настроения». Ефимова опубликовала горячее фото в купальнике

09:53
Юлия Ефимова. Фото Instagram
Юлия Ефимова. Фото Instagram
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Трехкратный призер Олимпийских игр Юлия Ефимова поделилась с подписчиками новым фото в Instagram. 28-летняя российская пловчиха выложила фото в купальнике в джакузи на озере Биг-Бэр-Лейк в Калифорнии.

«Немного зимнего настроения, но все равно в воде», — подписала пост Ефимова.

Пользователи соцсети оставили положительные комментарии:

brutality01: Самая красивая как минимум в России!

sashagreat.mu: В своей стихии. Юля, ты супер.

palla600: Ты заставляешь мое сердце вибрировать!

«Незаконно быть такой красивой». Пользователи оценили новое фото Ефимовой в лосинах

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