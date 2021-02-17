«Немного зимнего настроения». Ефимова опубликовала горячее фото в купальнике
09:53
Трехкратный призер Олимпийских игр Юлия Ефимова поделилась с подписчиками новым фото в Instagram. 28-летняя российская пловчиха выложила фото в купальнике в джакузи на озере Биг-Бэр-Лейк в Калифорнии.
«Немного зимнего настроения, но все равно в воде», — подписала пост Ефимова.
Пользователи соцсети оставили положительные комментарии:
brutality01: Самая красивая как минимум в России!
sashagreat.mu: В своей стихии. Юля, ты супер.
palla600: Ты заставляешь мое сердце вибрировать!
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