«Немного зимнего настроения». Ефимова опубликовала горячее фото в купальнике

Трехкратный призер Олимпийских игр Юлия Ефимова поделилась с подписчиками новым фото в Instagram. 28-летняя российская пловчиха выложила фото в купальнике в джакузи на озере Биг-Бэр-Лейк в Калифорнии.

«Немного зимнего настроения, но все равно в воде», — подписала пост Ефимова.

Пользователи соцсети оставили положительные комментарии:

brutality 01 : Самая красивая как минимум в России!

sashagreat.mu: В своей стихии. Юля, ты супер.

palla600: Ты заставляешь мое сердце вибрировать!

«Незаконно быть такой красивой». Пользователи оценили новое фото Ефимовой в лосинах