«Незаконно быть такой красивой». Пользователи оценили новое фото Ефимовой в лосинах
22:52
Трехкратная призерка Олимпийских игр, пловчиха Юлия Ефимова опубликовала новый пост в своем Instagram. 28-летняя россиянка показала подписчикам фото в черных лосинах и салатовом топе на фоне пальм.
«Всем ярких и позитивных выходных», — подписала фото Ефимова.
Пользователи соцсети по-разному отреагировали на фото спортсменки:
thunder_arturo: «Ну незаконно быть такой красивой!»
pretyflack: «Послезавтра в школу, спасибо».
Sonyatsybina: «Лучшая!»
Ефимова является шестикратной чемпионкой мира и семикратной чемпионкой Европы.
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