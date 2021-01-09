«Незаконно быть такой красивой». Пользователи оценили новое фото Ефимовой в лосинах

Трехкратная призерка Олимпийских игр, пловчиха Юлия Ефимова опубликовала новый пост в своем Instagram. 28-летняя россиянка показала подписчикам фото в черных лосинах и салатовом топе на фоне пальм.

«Всем ярких и позитивных выходных», — подписала фото Ефимова.

Пользователи соцсети по-разному отреагировали на фото спортсменки:

thunder_arturo: «Ну незаконно быть такой красивой!»

pretyflack: «Послезавтра в школу, спасибо».

Sonyatsybina: «Лучшая!»

Ефимова является шестикратной чемпионкой мира и семикратной чемпионкой Европы.

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