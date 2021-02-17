Жена Авербуха рассказала о самом вкусном ужине в поезде

Известная российская актриса, жена олимпийского призера по фигурному катанию Ильи Авербуха, Елизавета Арзамасова 17 февраля опубликовала новую фотографию в Instagram.

Арзамасова в публикации рассказала, как она спешила на поезд из Воронежа в Москву и ее угостили блинами и уткой с яблоками.

«Помню, как после спектакля «Блэз» мы мчали на вокзал, чтобы успеть на поезд в Москву, не поужинав, уставшие, но счастливые и довольные. А наши дорогие уникальные воронежские зрители-друзья напекли нам блинов и утку запекли с яблоками. Говорят: «Цветы — это хорошо, но утка-то с блинчиками лучше»! Это был самый вкусный ужин в поезде», — написала Арзамасова.