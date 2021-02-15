Карпин пошутил над новой песней своей жены. Супруга ему ответила
22:40
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин опубликовал новый пост в своем Instagram, где сообщил о выходе новой песни его супруги Дарьи. Композиция называется «И снова о любви».
«Ну, более-менее... Хоть что-то. Дарья Карпина на всех музыкальных платформах», — написал Валерий Карпин, добавив несколько эмодзи с высунутым языком.
«Ты и так не умеешь!» — ответила ему Дарья со смеющимся эмодзи.
«Так я на это и время не трачу. И уж тем более бабло», — отреагировал Карпин.
Валерий и Дарья Карпина в браке с июня 2017 года.
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