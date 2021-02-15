Карпин пошутил над новой песней своей жены. Супруга ему ответила

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин опубликовал новый пост в своем Instagram, где сообщил о выходе новой песни его супруги Дарьи. Композиция называется «И снова о любви».

«Ну, более-менее... Хоть что-то. Дарья Карпина на всех музыкальных платформах», — написал Валерий Карпин, добавив несколько эмодзи с высунутым языком.

«Ты и так не умеешь!» — ответила ему Дарья со смеющимся эмодзи.

«Так я на это и время не трачу. И уж тем более бабло», — отреагировал Карпин.

Валерий и Дарья Карпина в браке с июня 2017 года.