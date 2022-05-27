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Сегодня, 08:24

«Какой взгляд». Медведева выложила фото с гастролей

Медведева выложила новые фото в соцсетях
Читать «СЭ» в
Евгения Медведева.
Фото Из личного архива

Российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала новый пост в соцсетях. Спортсменка выложила фото с гастролей.

«Шикарная», — написала подписчица.

«Какой взгляд», — восхитилась фанатка.

«Огонь», — отреагировала фанатка.

«Божественно», — написал еще один поклонник.

Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане. Кроме того, она двукратная чемпионка мира (2016, 2017) и дважды становилась чемпионкой Европы (2016, 2017).

Фигурное катание
Евгения Медведева
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