«Какой взгляд». Медведева выложила фото с гастролей
Медведева выложила новые фото в соцсетях
Российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала новый пост в соцсетях. Спортсменка выложила фото с гастролей.
«Шикарная», — написала подписчица.
«Какой взгляд», — восхитилась фанатка.
«Огонь», — отреагировала фанатка.
«Божественно», — написал еще один поклонник.
Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане. Кроме того, она двукратная чемпионка мира (2016, 2017) и дважды становилась чемпионкой Европы (2016, 2017).
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