«Вау, вот это модель». Загитова удивила своим внешним видом

Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала новые фото в своем Telegram-канале.

«Вчера я посетила премию First Ladies Awards Russia'21. И не просто как гость, мне была вручена награда в номинации Lady Brilliance, грани таланта», — написала Загитова.

Подписчики оценили фото фигуристки:

«Вау, вот это модель»,

«Какая красивая»,

«Незаконно быть такой красивой»,

«Леди совершенство!»

В 2018 году Загитова выиграла золото Олимпиады и серебро в командных соревнованиях. Также она является чемпионкой мира и Европы.