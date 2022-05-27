Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Главная
Женская лига

Сегодня, 09:25

«Вау, вот это модель». Загитова удивила своим внешним видом

Загитова опубликовала новые фото в соцсетях
Читать «СЭ» в
Алина Загитова.
Фото Из личного архива

Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала новые фото в своем Telegram-канале.

«Вчера я посетила премию First Ladies Awards Russia'21. И не просто как гость, мне была вручена награда в номинации Lady Brilliance, грани таланта», — написала Загитова.

Подписчики оценили фото фигуристки:

«Вау, вот это модель»,

«Какая красивая»,

«Незаконно быть такой красивой»,

«Леди совершенство!»

В 2018 году Загитова выиграла золото Олимпиады и серебро в командных соревнованиях. Также она является чемпионкой мира и Европы.

Источник: https://t.me/azagitova_official/291
Алина Загитова
1
Читайте также
Баланс: упражнения для развития равновесия
Матч жизни для Ваноли, Бакаева и Федуна. Кого уберут, если «Спартак» проиграет в финале Кубка России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Какой взгляд». Медведева выложила фото с гастролей
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости