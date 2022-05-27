«Вау, вот это модель». Загитова удивила своим внешним видом
Загитова опубликовала новые фото в соцсетях
Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала новые фото в своем Telegram-канале.
«Вчера я посетила премию First Ladies Awards Russia'21. И не просто как гость, мне была вручена награда в номинации Lady Brilliance, грани таланта», — написала Загитова.
Подписчики оценили фото фигуристки:
«Вау, вот это модель»,
«Какая красивая»,
«Незаконно быть такой красивой»,
«Леди совершенство!»
В 2018 году Загитова выиграла золото Олимпиады и серебро в командных соревнованиях. Также она является чемпионкой мира и Европы.
Источник: https://t.me/azagitova_official/291
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