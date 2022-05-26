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Сегодня, 16:09

Алина Загитова выложила фото в черном купальнике с открытым плоским животиком

Алина Загитова опубликовала откровенное фото в купальнике
Читать «СЭ» в
Алина Загитова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала новый пост в соцсетях. Девушка позирует в черном купальнике на фоне моря.

«Я уже соскучилась по солнышку и морю. Хочу обратно! Отдохнула я очень хорошо! Полная перезагрузка, теперь энергии хоть отбавляй. Но всегда приятно вернуться домой к родным», — написала Загитова.

Подписчики оставили много положительных комментариев под постом:

«Зайка»,

«Красотка»,

«Бомба»,

«Шикарные фото».

В 2018 году Загитова выиграла золото Олимпиады и серебро в командных соревнованиях. Также она является чемпионкой мира и Европы.

Загитова приостановила карьеру после финала серии «Гран-при» в 2019 году.

Алина Загитова
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