Алина Загитова выложила фото в черном купальнике с открытым плоским животиком

Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала новый пост в соцсетях. Девушка позирует в черном купальнике на фоне моря.

«Я уже соскучилась по солнышку и морю. Хочу обратно! Отдохнула я очень хорошо! Полная перезагрузка, теперь энергии хоть отбавляй. Но всегда приятно вернуться домой к родным», — написала Загитова.

Подписчики оставили много положительных комментариев под постом:

«Зайка»,

«Красотка»,

«Бомба»,

«Шикарные фото».

В 2018 году Загитова выиграла золото Олимпиады и серебро в командных соревнованиях. Также она является чемпионкой мира и Европы.

Загитова приостановила карьеру после финала серии «Гран-при» в 2019 году.