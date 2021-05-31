«Когда родителям удалось сбежать». Милое семейное фото Швайнштайгера и Аны Иванович

Бывшая теннисистка Ана Иванович опубликовала новый пост в Instagram.

На фото 33-летняя сербка вместе с мужем — бывшим полузащитником сборной Германии Бастианом Швайнштайгером.

«Когда родителям удалось сбежать», — подписано фото.

Швайнштайгер и Иванович поженились в 2016 году. 17 марта 2018 года у пары родился первый сын, а 30 августа 2019 года — второй.